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Дональд Трамп озвучил, что будет дальше с военной помощью США Украине

08:54, 13 февраля 2025
По словам Трампа, глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств в поддержку Украины.
Дональд Трамп озвучил, что будет дальше с военной помощью США Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему продолжат оказывать помощь Украине, но в Вашингтоне хотят, чтобы она «была обеспечена».

По словам Трампа, глава Минфина США Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств в поддержку Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля посетил Украину и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел встречу с членами Кабмина. Основным предметом разговора был проект соглашения об украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил Владимир Зеленский

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США Дональд Трамп

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