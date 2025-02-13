Дональд Трамп назвав «цікавим» запитання, чи вважає Україну рівноправним учасником мирного процесу

Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир, — сказав Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп не дав однозначної відповіді щодо ролі України у мирних перемовинах про закінчення війни.

Відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, Трамп сказав, що "це цікаве запитання".

"Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Людей вбивають, це нехороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я думаю", – відповів Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не впевнений, чи вийде Україна до тих кордонів своєї держави, які були до 2014 року. Але він вважає, що припинення вогню може статися "в не надто далекому майбутньому".

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

Також, за словами Трампа, «Зеленский, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни.

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