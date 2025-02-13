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Міністри закордонних справ наполягають на участі у переговорах про мир в Україні

09:10, 13 лютого 2025
Там наголосили, що очікують на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками.
Міністри закордонних справ наполягають на участі у переговорах про мир в Україні
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Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії після зустрічі в середу, 12 лютого, підкреслили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Про це йдеться у Паризькій заяві міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України, яка опублікована МЗС України.

«Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. 

Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників», - йдеться у заяві.

Водночас там наголосили, що очікують на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками.

«Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. 

Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей», - вказали там.

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МЗС

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