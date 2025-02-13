Министры иностранных дел настаивают на участии в переговорах о мире в Украине

Там подчеркнули, что ожидают обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками.

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Министры иностранных дел Франции, Германии и Испании после встречи в среду, 12 февраля, подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Об этом говорится в Парижском заявлении министров иностранных дел Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, ФРГ, ЕС и Украины, опубликованном МИД Украины.

«Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России.

Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников», - говорится в заявлении.

В то же время там подчеркнули, что ожидают обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками.

«Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах.

Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы вместе работаем для усиления наших коллективных оборонных способностей», - указали там.

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