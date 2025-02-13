Розмова Трампа та Путіна «створює враження» початку переговорів – генсекретар НАТО Рютте

Марк Рютте вважає, що розмова Президента США Дональда Трампа з Путіним «створює враження» початку переговорів.

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Генсекретар НАТО Марк Рютте вважає, що розмова Президента США Дональда Трампа з Путіним «створює враження» початку переговорів щодо припинення війни проти України.

«Таке враження склалося з учора, що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України. І хочемо зробити, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда», - заявив Марк Рютте.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

Також, за словами Трампа, «Зеленский, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

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