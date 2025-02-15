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Сроками подготовки предложений по завершению войны – «дни и недели», – Кит Келлог

17:30, 15 февраля 2025
США готовят планы по быстрому завершению войны с Россией – Кит Келлог.
Сроками подготовки предложений по завершению войны – «дни и недели», – Кит Келлог
Фото: GettyImages
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что цель состоит в том, чтобы подготовить предложения по завершению войны, развязанной Россией, в течение короткого времени - «дней и недель». Об этом он сказал во время 8-го Украинского ланча «Your country first - win with us» («Твоя страна превыше всего - побеждай с нами»), организованного Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Я не имею в виду полгода или год. Мы говорим о днях и неделях», - отметил Келлог. Он также уточнил, что на следующей неделе планирует посетить Украину, и по возвращении ожидается обсуждение предложений, в частности относительно безопасных и долгосрочных границ и устойчивого мира.

«А потом вы как бы сравниваете заметки, говоря: «Хорошо, теперь у нас есть определенная основа, на которой мы действительно можем работать, которой у нас никогда не было раньше», - добавил Келлог.

Спецпредставитель подчеркнул, что решение относительно конечных шагов принимает президент США. «Я никогда, никогда не буду вмешиваться в его сферу принятия решений. Если мы даем ему совет, он принимает решение. Президент Трамп принимает решение, и точка. Но мы должны дать ему возможность выбора», - сказал Келлог, подчеркнув, что варианты для достижения мира должны оставаться открытыми для будущего выбора президента США.

В конце Келлог отметил, что все варианты для достижения мира должны быть на столе, и важно сохранять их для возможного принятия решения.

Напомним, Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия.

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США война

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