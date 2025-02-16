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Предпринимателя через суд обязали оплатить более 2,5 млн грн на развитие инфраструктуры Николаева

07:18, 16 февраля 2025
Предприниматель, сдав в эксплуатацию многоэтажный жилой дом, не оплатил долевое участие в развитии инфраструктуры города более чем на 2,5 млн грн.
Предпринимателя через суд обязали оплатить более 2,5 млн грн на развитие инфраструктуры Николаева
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Юго-западным апелляционным хозяйственным судом отменено решение Хозяйственного суда Николаевской области и удовлетворен иск о взыскании более 2,5 млн. грн. долевого участия в развитии инфраструктуры Николаева. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что предприниматель после ввода в эксплуатацию в декабре 2023 года многоэтажного жилого дома в Николаеве, жилой площадью около 6 тысяч кв м, уклонился от уплаты местного бюджета долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта на сумму более 2,5 млн грн.

Однако городской совет не принял меры по защите интересов общества путем взыскания долга и штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежного обязательства, в связи с чем с соответствующим иском в суд обратился прокурор.

В настоящее время принимаются меры по обеспечению реального исполнения решения суда.

Следует отметить, что при рассмотрении дела апелляционным судом ответчик заявил о передаче имущественных прав на все свое имущество другому лицу в декабре 2024 года по мировому соглашению в рамках дела о признании его неплатежеспособным.

Учитывая, что указанное соглашение заключено с целью уклонения от исполнения судебного решения по иску прокурора, его утверждение обжаловано в апелляционном порядке.

По инициативе прокурора на недвижимое имущество должника наложен арест. Рассмотрение дела продолжается.

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прокуратура Николаев предприниматель

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