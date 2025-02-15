Конкурсная комиссия БЭБ завершила предварительное рассмотрение документов кандидатов на должность директора

Теперь комиссия запрашивает дополнительные документы, необходимые по требованиям конкурса.

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Комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины завершила предварительное рассмотрение документов лиц, подавших заявки на участие в конкурсе. После оценки представленных материалов комиссия приняла решение обратиться к отдельным претендентам для уточнения или дополнения некоторых документов, в частности относительно их профессионального опыта. Об этом сообщили в БЭБ.

Председатель комиссии Лаура Стефан отметила, что допуск к конкурсу является важным этапом, хотя и техническим. «Прежде чем принимать окончательные решения, мы хотим убедиться, что вся необходимая информация подтверждена соответствующими документами. Это будет гарантировать, что к конкурсу будут допущены только кандидаты, которые соответствуют требованиям», - отметила она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», призывы подаваться на конкурс в БЭБ к бизнесу не сработали - большинство кандидатов представляют НАБУ, прокуратуру, налоговую и именно БЭБ.

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