Заклики подаватися на конкурс у БЕБ до бізнесу не спрацювали – більшість кандидатів представляють НАБУ, прокуратуру, податкову та саме БЕБ

З 43 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки претендують 8 працівників НАБУ, 6 прокурорів, 5 працівників БЕБ та 7 податківців і митників, які працюють чи працювали у цих органах – представників бізнесу лише кілька.

24 січня завершився строк для подання документів на конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Нагадаємо, його будуть проводити за участі міжнародних експертів. У відповідному розділі сайту Кабміну відсутня інформація про претендентів, які подали документи. Разом з тим, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк оприлюднив 43 прізвища кандидатів.

«Судово-юридична газета» проаналізували дані про них.

Отже, нинішніх та колишніх працівників БЕБ у цьому конкурсі – 5, включно з нинішнім очільником БЕБ Сергієм Перхуном. Нагадаємо, з 2009 по 2023 роки Сергій Перхун працював на керівних посадах в органах прокуратури.

8 кандидатів представляють Національне антикорупційне бюро України. При цьому 7 з них вже брали участь у різних конкурсах – на директора НАБУ, на директора НАЗК, на директора БЕБ та на члена Вищої ради правосуддя. Деякі з них, зокрема Олександр Скомаров та Олександр Цивінський доходили майже до фіналу.

7 кандидатів представляють податкові та митні органи, зокрема це екс-заступник голови Державної податкової служби Михайло Тітарчук. Слід зауважити, що значна частина з них вже не працюють в цих органах, причому з 2024 року.

6 осіб представляють прокуратуру, двоє – колишні керівники державних підприємств. Зокрема, участь у конкурсі бере екс-гендиректор ДП «Сетам» Олександр Мамро.

Також слід зазначити, що участь у конкурсі на посаду директора БЕБ бере колишній очільник Офісу протидії рейдерства Віктор Дубовик, який нині є генеральним директором Директорату з питань правової політики Офісу Президента і працює у команді заступниці керівника ОП Ірини Мудрої.

При цьому слід зауважити, що сектор бізнесу можуть представляти лише 2 кандидати, судячи з відкритих даних.

Отже, заклики до бізнесу подавати свої кандидатури на конкурс не спрацювали.

Нагадаємо, що директором БЕБ може стати громадянин не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, а також має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше 5 років.

«Судово-юридична газета» розподілила кандидатів за сферами, в яких вони працюють чи працювали.

Працівники БЕБ

- Перхун Сергій Олександрович (нині – виконуючий обов’язки директора БЕБ)

- Асланов Максим Сергійович (керівник відділу Бюро економічної безпеки)

- Борисенко Олег Володимирович (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Калатур Максим Васильович (до 2024 року був керівником управління у БЕБ, до цього заступник начальника ГУНП в Сумській області)

- Сінцов Михайло Вікторович (аналітик Бюро економічної безпеки, а до цього був головним держаним ревізором-інспектором у ДФС)

Працівники НАБУ

- Скомаров Олександр Вікторович (заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)

- Буртовий Михайло Олексійович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Буздиган Павло Миколайович (старший детектив НАБУ)

- Ворвуль Максим Васильович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Яроменок Роман Олександрович (старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України)

- Даменцов Руслан Васильович (старший детектив НАБУ)

- Джан Раджамі Мохаммадович (був керівником управління НАБУ до 2024 року, брав участь у конкурсі на голову БЕБ в 2021 році)

- Цивінський Олександр Ігорович (старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

Податківці, митники та ДФС

- Вітренко Андрій Юрійович (станом на 2022 рік був заступником начальника відділу Головного управління ДПС в Одеській області)

- Гнатюк Роман Іванович (до 2024 року директор департаменту Державної податкової служби)

- Гречана Тетяна Володимирівна (до 2024 року була директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби)

- Тітарчук Михайло Іванович (екс-заступник голови Державної податкової служби України, займав посаду з січня 2020 року по серпень 2024 року)

- Горбов Олександр Вікторович (був начальником Полтавської митниці станом на 2023 рік, однак з липня 2024 року там вже інший начальник)

- Татарінов Роман Володимирович (у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)

- Рачинський Руслан Михайлович (екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)

Прокурори

- Ковчі Аттіла Ласлович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)

- Омаров Аміл Азад огли (керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)

- Сивоконь Володимир Васильович (прокурор відділу Офісу Генпрокурора)

- Гончар Богдан Сергійович (прокурор відділу у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону)

- Ситников Олександр Анатолійович (начальник відділу в Офісі Генпрокурора)

- Фокін Сергій Олександрович (екс-заступник начальника відділу у Генеральній прокуратурі, працював там до 2019 року)

Аудитслужба

Єфремов Андрій Вікторович (головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції у Північному офісі Держаудитслужби)

Держслужбовці

- Дубовик Віктор Вікторович (генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)

- Маштабей Сергій Валентинович (головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)

- Маєвський Юрій Францович (у 2018 році був головою Теофіпольської районної державної адміністрації)

- Полторацький Микола Михайлович (особа з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад)

- Плачков Дмитро Федорович (начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації, був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП)

- Яремчук Богдана Андріївна (особа з таким ПІБ працювала заступником начальника управління-начальник відділу підбору та оцінки персоналу управління персоналом Львівської міської ради)

Керівники ДП

- Мамро Олександр Олександрович (був генеральним директором державного підприємства «СЕТАМ» до 2024 року)

- Пізняк Олег Степанович (особа з таким ПІБ була директором ДП «Нігинський кар'єр»)

Поліція, ДБР та силовики

- Шаповалов Дмитро Анатолійович (судячи з Реєстру декларацій, у 2018 році був директором ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, а до цього був начальником слідчого управління Полтавської області)

- Шепетін Ігор Олегович (у січні 2025 року особа з таким ПІБ подала декларацію як оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)

- Лозовий Олег Володимирович (начальник відділу Управління запобігання корупції Національної поліції)

Підприємці

- Бочан Ігор Ігорович (згідно відкритих даних така особа була чи є директором компанії «Агрікон-Південь», співвласником групи «AGRICON»)

- Пахомов Руслан Володимирович (станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)

Інші

Волинець Максим Іванович (дані невідомі)

Ржемовський (Шалгородський) Владислав Миколайович (був кандидатом на посаду члена ВРП)

Фюдр Олена Станіславівна (подавала декларації як кандидат на різні посади, зокрема, до НАБУ)

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.