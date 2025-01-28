Призывы подаваться на конкурс в БЭБ к бизнесу не сработали – большинство кандидатов представляют НАБУ, прокуратуру, налоговую и само БЭБ

Из 43 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности претендуют 8 работников НАБУ, 6 прокуроров, 5 работников БЭБ и 7 налоговиков и таможенников, работающих или работавших в этих органах – представителей бизнеса всего несколько

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24 января завершился срок для подачи документов на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Напомним, его будут проводить при участии международных экспертов. В соответствующем разделе сайта Кабмина отсутствует информация о претендентах, подавших документы. Вместе с тем первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал 43 фамилии кандидатов.

«Судебно-юридическая газета» проанализировали данные о них.

Итак, нынешних и бывших работников БЭБ в этом конкурсе – 5, включая нынешнего руководителя БЭБ Сергея Перхуна. Напомним, с 2009 по 2023 годы Сергей Перхун работал на руководящих должностях в органах прокуратуры.

8 кандидатов представляют Национальное антикоррупционное бюро Украины. При этом 7 из них уже участвовали в различных конкурсах – на директора НАБУ, на директора НАПК, на директора БЭБ и на члена Высшего совета правосудия. Некоторые из них, в частности, Александр Скомаров и Александр Цивинский доходили почти до финала.

7 кандидатов представляют налоговые и таможенные органы, в частности, это экс-заместитель председателя Государственной налоговой службы Михаил Титарчук.

6 человек представляют прокуратуру, двое – бывшие руководители государственных предприятий. В частности, участие в конкурсе принимает экс-гендиректор ГП «Сетам» Александр Мамро.

Также следует отметить, что участие в конкурсе на должность директора БЭБ принимает бывший глава Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик, ныне являющийся генеральным директором Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента и работающий в команде заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой.

При этом следует отметить, что сектор бизнеса могут представлять только 2 кандидата, судя по открытым данным.

Следовательно, призывы к бизнесу подавать свои кандидатуры на конкурс не сработали.

Напомним, что директором БЭБ может стать гражданин не младше 35 лет, имеющий высшее юридическое и/или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра), стаж работы по специальности не менее 10 лет, а также опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях вне зависимости от формы собственности не менее 5 лет.

«Судебно-юридическая газета» распределила кандидатов по сферам, в которых они работают или работали.

Працівники БЕБ

- Перхун Сергій Олександрович (нині – виконуючий обов’язки директора БЕБ)

- Асланов Максим Сергійович (керівник відділу Бюро економічної безпеки)

- Борисенко Олег Володимирович (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Калатур Максим Васильович (до 2024 року був керівником управління у БЕБ, до цього заступник начальника ГУНП в Сумській області)

- Сінцов Михайло Вікторович (аналітик Бюро економічної безпеки, а до цього був головним держаним ревізором-інспектором у ДФС)

Працівники НАБУ

- Скомаров Олександр Вікторович (заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)

- Буртовий Михайло Олексійович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Буздиган Павло Миколайович (старший детектив НАБУ)

- Ворвуль Максим Васильович (детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

- Яроменок Роман Олександрович (старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України)

- Даменцов Руслан Васильович (старший детектив НАБУ)

- Джан Раджамі Мохаммадович (був керівником управління НАБУ до 2024 року, брав участь у конкурсі на голову БЕБ в 2021 році)

- Цивінський Олександр Ігорович (старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

Податківці, митники та ДФС

- Вітренко Андрій Юрійович (станом на 2022 рік був заступником начальника відділу Головного управління ДПС в Одеській області)

- Гнатюк Роман Іванович (до 2024 року директор департаменту Державної податкової служби)

- Гречана Тетяна Володимирівна (до 2024 року була директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби)

- Тітарчук Михайло Іванович (екс-заступник голови Державної податкової служби України, займав посаду з січня 2020 року по серпень 2024 року)

- Горбов Олександр Вікторович (був начальником Полтавської митниці станом на 2023 рік, однак з липня 2024 року там вже інший начальник)

- Татарінов Роман Володимирович (у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)

- Рачинський Руслан Михайлович (екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)

Прокурори

- Ковчі Аттіла Ласлович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)

- Омаров Аміл Азад огли (керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)

- Сивоконь Володимир Васильович (прокурор відділу Офісу Генпрокурора)

- Гончар Богдан Сергійович (прокурор відділу у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону)

- Ситников Олександр Анатолійович (начальник відділу в Офісі Генпрокурора)

- Фокін Сергій Олександрович (екс-заступник начальника відділу у Генеральній прокуратурі, працював там до 2019 року)

Аудитслужба

Єфремов Андрій Вікторович (головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції у Північному офісі Держаудитслужби)

Держслужбовці

- Дубовик Віктор Вікторович (генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)

- Маштабей Сергій Валентинович (головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)

- Маєвський Юрій Францович (у 2018 році був головою Теофіпольської районної державної адміністрації)

- Полторацький Микола Михайлович (особа з таким ПІБ працювала заступником директора департаменту – начальником відділу економічного планування Міністерства розвитку громад)

- Плачков Дмитро Федорович (начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації, був кандидатом до Служби дисциплінарних інспекторів ВРП)

- Яремчук Богдана Андріївна (особа з таким ПІБ працювала заступником начальника управління-начальник відділу підбору та оцінки персоналу управління персоналом Львівської міської ради)

Керівники ДП

- Мамро Олександр Олександрович (був генеральним директором державного підприємства «СЕТАМ» до 2024 року)

- Пізняк Олег Степанович (особа з таким ПІБ була директором ДП «Нігинський кар'єр»)

Поліція, ДБР та силовики

- Шаповалов Дмитро Анатолійович (судячи з Реєстру декларацій, у 2018 році був директором ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, а до цього був начальником слідчого управління Полтавської області)

- Шепетін Ігор Олегович (у січні 2025 року особа з таким ПІБ подала декларацію як оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)

- Лозовий Олег Володимирович (начальник відділу Управління запобігання корупції Національної поліції)

Підприємці

- Бочан Ігор Ігорович (згідно відкритих даних така особа була чи є директором компанії «Агрікон-Південь», співвласником групи «AGRICON»)

- Пахомов Руслан Володимирович (станом на 2023 рік працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)

Інші

Волинець Максим Іванович (дані невідомі)

Ржемовський (Шалгородський) Владислав Миколайович (був кандидатом на посаду члена ВРП)

Фюдр Олена Станіславівна (подавала декларації як кандидат на різні посади, зокрема, до НАБУ)

Автор: Наталя Мамченко

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