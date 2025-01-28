В Харькове судили военного, который по невнимательности опубликовал в соцсети видео с расположением техники своего взвода

Пулеметчик смонтировал и выставил в социальной сети ролик, на который в поле зрения попала военная техника.

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор солдату ВСУ, распространившему видео, которое содержало информацию о расположении военной техники его взвода.

Харьковчанин, добровольно мобилизовавшийся в апреле 2022 года, проходит службу пулеметчиком зенитного пулеметного отделения отдельного радиолокационного взвода ВСУ.

По данным следствия, он снял на мобильный телефон местоположение военной техники взвода и опубликовал на странице Facebook.

На заседании мужчина полностью признал вину и объяснил, что снимал и распространял видео в соцсетях, чтобы показать, как военнослужащие в сложных погодных условиях защищают страну.

Однако из-за плохого интернета и собственной невнимательности он смонтировал и выставил ролик, на который в поле зрения попала военная техника.

Военному назначили пять лет лишения свободы и освободили от них под двухлетний испытательный срок.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд (дело № 644/7798/24).

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