В Харькове судили военного, который по невнимательности опубликовал в соцсети видео с расположением техники своего взвода

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор солдату ВСУ, распространившему видео, которое содержало информацию о расположении военной техники его взвода.
Харьковчанин, добровольно мобилизовавшийся в апреле 2022 года, проходит службу пулеметчиком зенитного пулеметного отделения отдельного радиолокационного взвода ВСУ.
По данным следствия, он снял на мобильный телефон местоположение военной техники взвода и опубликовал на странице Facebook.
На заседании мужчина полностью признал вину и объяснил, что снимал и распространял видео в соцсетях, чтобы показать, как военнослужащие в сложных погодных условиях защищают страну.
Однако из-за плохого интернета и собственной невнимательности он смонтировал и выставил ролик, на который в поле зрения попала военная техника.
Военному назначили пять лет лишения свободы и освободили от них под двухлетний испытательный срок.
На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд (дело № 644/7798/24).
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