У Харкові судили військового, який через неуважність опублікував у соцмережі відео з розташуванням техніки свого взводу

Кулеметник змонтував та виставив в соціальній мережі ролик, на якому в поле зору потрапила військова техніка.

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Орджонікідзевський районний суд Харкова виніс вирок солдату ЗСУ, який пошириввідео, що містило інформацію про розташування військової техніки його взводу.

Харків'янин, який добровільно мобілізувався у квітні 2022 року, проходить службу кулеметником зенітного кулеметного відділення окремого радіолокаційного взводу ЗСУ.

За даними слідства, він зняв на мобільний телефон місце розташування військової техніки взводу і опублікував на сторінці у Facebook.

На засіданні чоловік повністю визнав вину та пояснив, що знімав і поширював відео в соцмережах, щоб показати, як військовослужбовці у складних погодних умовах боронять країну.

Однак, через поганий інтернет і власну неуважність, він змонтував та виставив ролик, на якому в поле зору потрапила військова техніка.

Військовому призначили п'ять років позбавлення волі та звільнили від них під дворічний іспитовий строк.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду (справа № 644/7798/24).

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