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Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун

16:30, 9 квітня 2024
Нового директора БЕБ досі не призначено, а заступники можуть виконувати обов’язки не більше року.
Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун
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Кабмін 9 квітня змінив виконуючого обов’язки директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Новим керівником БЕБ став до цього заступник директора Бюро Сергій Перхун. 

Нагадаємо, що до цього, з серпня 2023 року, виконував обовʼязки директора БЕБ Андрій Пащук.

Нагадаємо, що за законом про БЕБ у разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності повноваження Директора БЕБ виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – заступник, але не більше одного року.

Сергій Перхун народився в 1977 році у м. Харків. Освіту отримав у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

З 2000 по 2002 роки – був старшим слідчим прокуратури міста Кривий Ріг. З 2002 по 2007 роки - працював старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області. У 2007-2011 роках обіймав посади старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах та заступника прокурора м. Кривий Ріг. З 2011 по 2014 роки займав керівні посади у прокуратурі Дніпропетровської області.

У 2014-2015 роках працював заступником начальника слідчого відділу та начальником управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, та процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Наказом Генерального прокурора від 4 червня 2015 року був призначений прокурором міста Маріуполя. До 2023 року працював на керівних посадах в органах прокуратури.

З 2023 року – заступник керівника Територіального управління БЕБ у Київській області, а з 2023 року – заступник Директора Бюро економічної безпеки України.

Автор: Наталя Мамченко 

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Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун

Нового директора БЕБ досі не призначено, а заступники можуть виконувати обов’язки не більше року.

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