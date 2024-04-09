Исполнять обязанности директора Бюро экономической безопасности будет Сергей Перхун

Новый директор БЭБ до сих пор не назначен, а заместители могут исполнять обязанности не больше года.

Кабмин 9 апреля сменил исполняющего обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Новым руководителем БЭБ стал ранее заместитель директора Бюро Сергей Перхун.

Напомним, что до этого, с августа 2023 года, исполнял обязанности директора БЭБ Андрей Пащук.

Напомним, что по закону о БЭБ в случае увольнения Директора Бюро экономической безопасности Украины с должности или его отсутствия полномочия Директора БЭБ исполняет его первый заместитель, а в случае его отсутствия – заместитель, но не больше одного года.

Сергей Перхун родился в 1977 году в Харькове. Образование получил в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, специальность «Правоведение», квалификация юрист.

С 2000 по 2002 годы – был старшим следователем прокуратуры Кривого Рога. С 2002 по 2007 годы – работал старшим следователем и следователем по особо важным делам следственного управления прокуратуры Днепропетровской области. В 2007-2011 годах занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам и заместителя прокурора г. Кривой Рог. С 2011 по 2014 год занимал руководящие должности в прокуратуре Днепропетровской области.

В 2014-2015 годах работал заместителем начальника следственного отдела и начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, и процессуального руководства прокуратуры города Киева.

Приказом Генерального прокурора от 4 июня 2015 г. был назначен прокурором города Мариуполя. До 2023 работал на руководящих должностях в органах прокуратуры.

С 2023 – заместитель руководителя Территориального управления БЭБ в Киевской области, а с 2023 – заместитель Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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