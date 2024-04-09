У Києві покарали водія, який подрифтував та скоїв ДТП: відео

ДТП сталася неподалік одного з ТЦ.

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У Києві притягнули до відповідальності водія автомобіля BMW, який не впорався з керуванням та скоїв ДТП. Автопригода сталася неподалік одного з торгових центрів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці з'ясували, що керманич здійснював небезпечні маневри на дорозі.

На водія відповідні адміністративні матеріали та провели з ним профілактичну бесіду, щодо його поведінки на дорозі.

Раніше у Шевченківському районі Києва оштрафували водія автомобіля BMW, який рухався смугою громадського транспорту.

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