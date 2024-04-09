Вбивали безхатьків та ховали тіла у нежитловому приміщенні: у Варшаві серед підозрюваних – українець

У Варшаві затримали 7 підозрюваних у вбивствах безхатьків.

Джерело фото: rmf24.pl

У Варшаві, в центрі міста, поліція затримала сімох осіб у зв'язку з виявленням тіл чотирьох бездомних осіб у нежитловому будинку. За попередніми даними, серед затриманих є громадянин України, якого підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє RMF24.FM.

Згідно з інформацією поліції, українець здійснював вбивства протягом тривалого часу та приховував тіла бездомних у нежитловому приміщенні. Мотиви злочинів наразі залишаються невідомими, проте поліція розглядає можливість конфліктів у середовищі бездомних поляків та українців.

Наразі ідентифікація жертв не проведена, проте зазначено, що серед них чоловіки. Два тіла було виявлено в неділю, а ще два – у понеділок, вже у важкому стані розкладання. Деякі з них були закопані на подвір'ї будівлі, інші – сховані на різних поверхах.

У зв'язку з цим інцидентом, поліція затримала сімох осіб (чоловіків та жінок), серед яких є підозрюваний у вчиненні чотирьох вбивств громадянин України. Решта затриманих можуть бути свідками злочину. Справою займається місцева прокуратура, і наразі немає підтверджень щодо наявності інших тіл у будинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.