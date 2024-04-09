Убивали бездомных и прятали тела в нежилом помещении: в Варшаве среди подозреваемых – украинец

В Варшаве задержали 7 подозреваемых в убийствах бездомных.

Источник фото: rmf24.pl

В Варшаве, в центре города, полиция задержала семь человек в связи с обнаружением тел четырех бездомных лиц в нежилом доме. По предварительным данным, среди задержанных есть гражданин Украины, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает RMF24.FM.

Согласно информации полиции, украинец совершал убийства в течение длительного времени и скрывал тела бездомных в нежилом помещении. Мотивы преступлений пока остаются неизвестными, однако полиция рассматривает возможность конфликтов в среде бездомных поляков и украинцев.

Сейчас идентификация жертв не проведена, однако указано, что среди них мужчины. Два тела были обнаружены в воскресенье, а еще два - в понедельник, уже в тяжелом состоянии разложения. Некоторые из них были закопаны во дворе здания, другие - спрятаны на разных этажах.

В связи с этим инцидентом, полиция задержала семь человек (мужчин и женщин), среди которых есть подозреваемый в совершении четырех убийств гражданин Украины. Остальные задержанные могут быть свидетелями преступления. Делом занимается местная прокуратура, и пока нет подтверждений о наличии других тел в доме.

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