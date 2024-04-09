Практика судов
  1. В Украине

Военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу

16:11, 9 апреля 2024
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу
Источник фото: Общественное/Дарина Коломиец
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд на заседании 9 апреля избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера. Об этом пишет «Общественное».

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 5 июня.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом просила сторона защиты. Однако решение о мере пресечения обнародовали открыто.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащему УГО сообщили о подозрении в умышленном убийстве подростка 8 апреля.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тыс. гривен: что решил суд

Суд указал, что факт выполнения служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях не создает обязанности начисления ему увеличенного дополнительного вознаграждения.

Исполнять обязанности директора Бюро экономической безопасности будет Сергей Перхун

Новый директор БЭБ до сих пор не назначен, а заместители могут исполнять обязанности не больше года.

В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Кабмин примет новый порядок бронирования работников – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль поручил определить исчерпывающий список объектов и предприятий критической инфраструктуры, работники которых будут подлежать бронированию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді