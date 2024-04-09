Военнослужащего, подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера, заключили под стражу

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Источник фото: Общественное/Дарина Коломиец

В Киеве суд на заседании 9 апреля избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера. Об этом пишет «Общественное».

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 5 июня.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом просила сторона защиты. Однако решение о мере пресечения обнародовали открыто.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащему УГО сообщили о подозрении в умышленном убийстве подростка 8 апреля.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей и он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

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