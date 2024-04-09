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Подозреваемый в убийстве 16-летнего парня на фуникулере военнослужащий находится в СИЗО

12:43, 9 апреля 2024
В Управлении госохраны отмечают, что военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей и взят под стражу.
Подозреваемый в убийстве 16-летнего парня на фуникулере военнослужащий находится в СИЗО
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Подозреваемый в убийстве 16-летнего парня на киевском фуникулере находится в следственном изоляторе. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащему УГО сообщили о подозрении в умышленном убийстве подростка. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Что касается инцидента, сообщаем, что по данному факту возбуждено уголовное производство и назначено внутреннее служебное расследование.

На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей и взят под стражу. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Сотрудничает с правоохранительными органами», - заявили в УГО.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера. Между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента мужчина толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

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