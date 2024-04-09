Підозрюваний у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері військовослужбовець знаходиться в СІЗО

В Управлінні держохорони зазначають, що військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту.

Підозрюваний у вбивстві 16-річного хлопця на київському фунікулері знаходиться у слідчому ізоляторі. Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Як писала «Судово-юридична газета», військовослужбовцю УДО повідомили про підозру в умисному вбивстві підлітка. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

«Стосовно інциденту повідомляємо, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження та призначено внутрішнє службове розслідування.

На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту. Підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі. Співпрацює з правоохоронними органами», - заявили в УДО.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера. Між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

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