Оприлюднили Стратегію розвитку Служби судової охорони на 2024-2026 роки

Служба судової охорони затвердила та оприлюднила Стратегію розвитку ССО на 2024 - 2026 роки. Документ з’явився на офіційному сайті ССО.
Цілі стратегії:
Визначення стратегічних пріоритетів, націлених на посилення спроможностей служби судової охорони, для забезпечення підвищення ефективності її діяльності
Підтримання безпекового середовища в судах
Забезпечення високої ефективності діяльності підрозділів служби судової охорони
Поглиблення міжнародного партнерства
Зміцнення суспільної довіри до служби судової охорони.
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