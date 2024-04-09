Оприлюднили Стратегію розвитку Служби судової охорони на 2024-2026 роки

Стратегія розвитку Служби судової охорони передбачає основні виклики та кроки.

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Служба судової охорони затвердила та оприлюднила Стратегію розвитку ССО на 2024 - 2026 роки. Документ з’явився на офіційному сайті ССО.

Цілі стратегії:

Визначення стратегічних пріоритетів, націлених на посилення спроможностей служби судової охорони, для забезпечення підвищення ефективності її діяльності

Підтримання безпекового середовища в судах

Забезпечення високої ефективності діяльності підрозділів служби судової охорони

Поглиблення міжнародного партнерства

Зміцнення суспільної довіри до служби судової охорони.

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