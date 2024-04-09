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Березень побив черговий рекорд глобальної спеки

16:01, 9 квітня 2024
За даними C3S, рік, що закінчується цим березнем, вважається найспекотнішим зареєстрованим 12-місячним періодом на планеті.
Березень побив черговий рекорд глобальної спеки
Джерело фото: Jopopz Tallorin / Unsplash
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Світ щойно пережив найтепліший березень за всю історію спостережень, завершивши 10-місячну серію, під час якої кожен місяць встановлював новий температурний рекорд.

Про це 9 квітня повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу, пише «Reuters».

Це 10 місяць поспіль, який є найтеплішим за всю історію спостережень, повідомляє Служба змін клімату Коперник (C3S) ЄС у щомісячному бюлетені.

За даними C3S, ці 12 місяців, що закінчуються березнем, також вважаються найспекотнішим зареєстрованим 12-місячним періодом на планеті. З квітня 2023 року по березень 2024 року середня глобальна температура була на 1,58 градуса Цельсія вищою за середню температуру доіндустріального періоду 1850-1900 років.

«Ми дуже занепокоєні довгостроковою тенденцією з винятковими рекордами», — сказала «Reuters» заступник директора C3S Саманта Берджесс. «Побачивши такі записи — місяць за місяцем — справді видно, що наш клімат змінюється, змінюється швидко», — додала вона.

Набір даних C3S сягає 1940 року, і вчені звірили його з іншими даними, щоб підтвердити, що минулий місяць був найспекотнішим березнем з доіндустріального періоду.

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