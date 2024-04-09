На Чернігівщині викрили начальника та лікаря ВЛК, які за $5 тисяч знімали ухилянтів з військового обліку

У Чернігівській області викрили начальника та лікаря ВЛК, які допомагали чоловікам уникнути призову на військову службу під час мобілізації. За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Обвинуваченим пред'явлені звинувачення у одержанні неправомірної вигоди, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, начальник ВЛК отримав неправомірну вигоду через свого пособника - колишнього начальника центру.
Ці кошти надавалися з метою визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби, а потім йому була дозволена виїзд за кордон. Крім цього, виявлені факти сприяння уникненню призову на службу для мешканців міста Чернігова.
Начальника ВЛК затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше екс-начальник ВЛК також був повідомлений про підозру і перебуває під вартою. Під час обшуків у нього вилучено майже 1 млн доларів США, які були арештовані та передані в АРМА.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.