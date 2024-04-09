Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині викрили начальника та лікаря ВЛК, які за $5 тисяч знімали ухилянтів з військового обліку

15:07, 9 квітня 2024
У Чернігівській області затримали посадовців ВЛК, які за гроші допомагали ухилянтам незаконно перетинати державний кордон.
На Чернігівщині викрили начальника та лікаря ВЛК, які за $5 тисяч знімали ухилянтів з військового обліку
Джерело фото: pgo_gov_ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернігівській області викрили начальника та лікаря ВЛК, які допомагали чоловікам уникнути призову на військову службу під час мобілізації. За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Обвинуваченим пред'явлені звинувачення у одержанні неправомірної вигоди, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, начальник ВЛК отримав неправомірну вигоду через свого пособника - колишнього начальника центру.

Ці кошти надавалися з метою визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби, а потім йому була дозволена виїзд за кордон. Крім цього, виявлені факти сприяння уникненню призову на службу для мешканців міста Чернігова.

Начальника ВЛК затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше екс-начальник ВЛК також був повідомлений про підозру і перебуває під вартою. Під час обшуків у нього вилучено майже 1 млн доларів США, які були арештовані та передані в АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун

Нового директора БЕБ досі не призначено, а заступники можуть виконувати обов’язки не більше року.

У США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції

В Грузії готуються ухвалити закон про публікацію звітів організаціями, які отримують іноземне фінансування, а у ЄС вимагають перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції Грузії за участі міжнародних експертів.

Голова СБУ на час розслідування вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вручення ТЦК повістки журналісту.

Кабмін ухвалить новий порядок бронювання працівників – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль доручив визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури, працівники яких підлягатимуть бронюванню.

Засуджений за одержання хабаря правоохоронець вимагав виплатити йому заборгованість із зарплати і виграв справу у ЄСПЛ: що вирішила Велика Палата

Засуджений правоохоронець подав до ЄСПЛ заяву, у якій скаржився на порушення своїх прав, прояв яких полягав у незаконному позбавленні його заробітної плати і ненаведенні національними судами достатнього обґрунтування у своїх рішеннях про відмову у задоволенні його позовних вимог щодо виплати заборгованості.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді