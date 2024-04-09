На Черниговщине разоблачили начальника и врача ВВК, которые за $5 тысяч снимали уклонистов с воинского учета

В Черниговской области задержали должностных лиц ВВК, которые за деньги помогали уклонистам незаконно пересекать государственную границу.

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В Черниговской области разоблачили начальника и врача ВВК, которые помогали мужчинам избежать призыва на военную службу по мобилизации. При процессуальном руководстве Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщено о подозрении начальнику ВВК Черниговского областного ТЦК и СП и врачу ВВК Черниговского объединенного городского ТЦК и СП, сообщает Офис Генпрокурора.

Обвиняемым предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и организации незаконной переправки лиц через государственную границу. По данным следствия, начальник ВВК получил неправомерную выгоду через своего пособника - бывшего начальника центра.

Эти средства предоставлялись с целью признания военнообязанного непригодным к военной службе, а затем ему был разрешен выезд за границу. Кроме этого, выявлены факты содействия избежанию призыва на службу для обитателей города Чернигова.

Начальник ВВК задержан и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Раньше экс-начальник ВЛК также был поставлен в известность о подозрении и находится под стражей. Во время обысков у него изъято почти 1 млн долларов США, которые были арестованы и переданы в АРМА.

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