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Март побил очередной рекорд глобальной жары

16:01, 9 апреля 2024
По данным C3S, заканчивающийся этим мартом год считается самым жарким зарегистрированным 12-месячным периодом на планете.
Март побил очередной рекорд глобальной жары
Источник фото: Jopopz Tallorin / Unsplash
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Мир только что пережил самый теплый март за всю историю наблюдений, завершив 10-месячную серию, в ходе которой каждый месяц устанавливал новый температурный рекорд.

Об этом 9 апреля сообщила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза, пишет «Reuters».

Это 10 месяц подряд, который является самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Служба перемен климата Коперник (C3S) ЕС в ежемесячном бюллетене.

По данным C3S, эти 12 месяцев, оканчивающиеся мартом, также считаются самым жарким зарегистрированным 12-месячным периодом на планете. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.

«Мы очень обеспокоены долгосрочной тенденцией с исключительными рекордами», - сказала «Reuters» заместитель директора C3S Саманта Берджесс. «Увидев такие записи - месяц за месяцем - действительно видно, что наш климат меняется, меняется быстро», - добавила она.

Набор данных C3S достигает 1940 года, и ученые сверили его с другими данными, чтобы подтвердить, что прошлый месяц был самым жарким мартом из доиндустриального периода.

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