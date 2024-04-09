Обнародовали Стратегию развития Службы судебной охраны на 2024-2026 годы

Стратегия развития службы судебной охраны предусматривает основные вызовы и шаги.

Служба судебной охраны утвердила и обнародовала Стратегию развития ССО на 2024 – 2026 годы. Документ появился на официальном сайте ССО.

Цели стратегии:

Определение стратегических приоритетов, направленных на усиление возможностей службы судебной охраны, для обеспечения повышения эффективности ее деятельности

Поддержание среды безопасности в судах

Обеспечение высокой эффективности деятельности подразделений службы судебной охраны

Углубление международного партнерства

Укрепление общественного доверия к службе судебной охраны.

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