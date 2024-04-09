Поддерживают ли поляки прием украинских беженцев: результаты опроса

Лишь треть поляков настроены против приема тех, кто убегает от войны.

Фото: slovoidilo.ua

В Польше уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким. Результаты опроса центра по изучению общественного мнения CBOS обнародовало польское агентство новостей PAP.

В марте уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

На вопрос, должна ли страна принимать беженцев из зон конфликта, респонденты ответили:

– 17% «однозначно да»;

– 44% «пожалуй, да»;

– 19% «скорее нет»;

– 12% «однозначно нет»;

– 8% «трудно сказать».

Издание добавляет, что после начала полномасштабного российского вторжения в марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.