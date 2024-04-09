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Чи підтримують поляки прийом українських біженців: результати опитування

22:54, 9 квітня 2024
Лише третина поляків налаштовані проти прийому тих, хто тікає від війни.
Чи підтримують поляки прийом українських біженців: результати опитування
Фото: slovoidilo.ua
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У Польщі рівень підтримки українських біженців у Польщі залишається високим. Результати опитування центру з вивчення громадської думки CBOS оприлюднило польське агентство новин PAP.

В березні рівень підтримки прийому біженців із України у польському суспільстві знизився лише на 1% порівняно із листопадом 2023 року. Загалом за прийом біженців зараз висловлюються 61% опитаних, проти – 31%.

На запитання, чи повинна країна приймати біженців із зон конфлікту, респонденти відповіли:

– 17% «однозначно так»;

– 44% «мабуть, так»;

– 19% «швидше ні»;

– 12% «однозначно ні»;

– 8% «важко сказати».

Видання додає, що після початку повномасштабного російського вторгнення, у березні 2022 року, 94% поляків підтримували прийом біженців із України.

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