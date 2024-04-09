Військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера, взяли під варту

Судове засідання проходило в закритому режимі.

Джерело фото: Cуспільне/Дарина Коломієць

У Києві суд на засіданні 9 квітня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Про це пише «Суспільне».

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просила сторона захисту. Однак рішення про запобіжний захід оприлюднили відкрито.

Як писала «Судово-юридична газета», військовослужбовцю УДО повідомили про підозру в умисному вбивстві підлітка 8 квітня.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків і він знаходиться у слідчому ізолятор.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера. Між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

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