На посаду заступника голови ДСА з електронного правосуддя претендують екс-директор ДП ІСС Олег Тертичний і директор департаменту ДСА Олексій Білаш

Про те, що призначений Олексієм Сальніковим до ДСА Олексій Білаш може очолити напрям ЄСІТС, йшли розмови раніше, а Олег Тертичний вже був керівником держпідприємства ДСА, яке займалося побудовою електронного правосуддя.

Вища рада правосуддя оприлюднила перелік з 15 кандидатів на посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань побудови в Україні електронного правосуддя (Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або ЄСІТС).

І хоча раніше йшли розмови про те, що напрямом цифрової трансформації судової влади буде займатися команда Мінцифри, наразі у відомстві не повідомляли про наміри долучитися до такої роботи.

Отже, принаймі троє осіб з кандидатів вже займали посади у ДСА або підконтрольних їй підприємствах.

Зокрема Білаш Олексій Олексійович – директор департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України – прийшов до ДСА за часів керівництва Олексія Сальнікова. У травні 2023 року «Судово-юридична газета» повідомляла, що він може стати заступником голови ДСА з питань ЄСІТС. До цього працював у банківській сфері. Втім, наразі невідомо, чи займався він безпосередньо технічною частиною побудови ЄСІТС.

Також на посаду заступника голови ДСА претендує Олег Тертичний, який був керівником підконтрольного ДСА ДП «Інформаційні судові системи» (ДП «ІСС») з червня 2019 по травень 2020 року. До цього очолював ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України» (ДП «ДЕРЖІНФО­РМРЕСУРС»). У 2020 році він обіцяв провести модернізацію Реєстру судових рішень.

Нагадаємо, що у ДП «ІСС» восени 2019 року вирішили провести аудит стану компонентів ЄСІТС, нібито з метою зрозуміти: що готове, а над чим треба працювати. На такий аудит, ясна річ, знадобилися кошти. Однак, як з'ясувалося, аудит проводився не так, як треба, та й взагалі, кілька мільйонів гривень пішло, неясно куди. Це випливає із матеріалів службового розслідування, яке у свій час опинилося у розпорядженні «Судово-юридичної газети» (детальніше тут). «Наявність та місцезнаходження інших оригіналів документів, що стосуються діяльності робочої групи з проведення аудиту поточного стану розробки та наявних функціональних можливостей прикладного програмного забезпечення, яке створювалось Адміністратором (ДП «Інформаційні судові системи» - прим. ред.) відповідно до договорів з побудови компонентів ЄСІТС у 2018-2019 роках, тимчасово діючою комісією з проведення службового розслідування наразі не встановлено», - зазначено у результатах розслідування.

Також на посаду претендує Герасим Мартин Ігорович – в. о. директора іншого підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ».

Ще кілька кандидатів мали або мають посади «цифрових трансформаторів» в органах влади (принаймі, особи з такими ПІБ займали там посади, адже ВРП не опублікувала дані, де зараз працюють кандидати).

Так, Богданович Андрій Якович 29 липня 2022 року був призначений заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Селецький Артур Миколайович був заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. У квітні 2022 року звільнений за власним бажанням.

Лук’янов Дмитро Олександрович (особа з таким ПІБ) у 2021-2022 роках був директором Генерального департаменту з питань цифровізації у сфері державної служби НАДС. До цього працював Директором департаменту інформаційних технологій ДФС та у Нацбанку.

Ерл Ростислав Тарасович – у 2018 році був провідним спеціалістом відділу Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури. За даними ЗМІ, також був членом Конкурсної комісії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ).

Двоє кандидатів займалися цифровими трансформаціями у Полтавській ОДА.

Бабіч Богдан Юрійович – у жовтні 2020 році був призначений заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Полтавської обласної державної адміністрації. Однак вже у лютому 2021 року, за даними ЗМІ, звільнився з посади.

Костенко Тетяна Вікторівна у липні 2021 року особа з таким ПІБ була очільницею Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської облдержадміністрації.

Крім того, на посаду заступника голови ДСА претендують Дудар Анатолій Андрійович – станом на 2018 рік така особа була керівником апарату Калинівського районного суду Вінницької області, адвокати Колядінцев Михайло Анатолійович і Шевченко Костянтин Валерійович, а також Маштабей Сергій Валентинович, який був державним експертом в Міністерстві інфраструктури і в 2015 році претендував до НАЗК, кандидатка на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду Марченко Тетяна Іванівна і, вочевидь, екс-керівник департаменту інфраструктури в одній з приватних компаній Сапельников Леонід Віталійович.

Додамо, що інформація про посади осіб з ПІБ, яке співпадає з ПІБ кандидатів, вказана з відкритих джерел. З огляду на те, що Вища рада правосуддя не опублікувала будь-яких даних, крім імен кандидатів, «Судово-юридична газета» не може стверджувати, що відкриті дані стосуються саме цих кандидатів.

Надаємо, що діяльність ДСА та ДП «ІСС» з побудови ЄСІТС в свій час розкритикували європейські експерти.

Слід такоє зауважити, що у судах досі розглядається позов розробника модулю «Підсистема управління Єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» до ДП «ІСС».

Автор: Наталя Мамченко

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