Кабмін звільнив заступника голови Податкової служби Михайла Тітарчука

Заступником голови Державної податкової служби Тітарчук був призначений у січні 2020 року.

Джерело фото: tax.gov.ua

У п’ятницю, 23 серпня, Кабінет міністрів звільнив Михайла Тітарчука з посади заступника голови Державної податкової служби України.

Про це стало відомо за результатами засідання Уряду.

Михайло Тітарчук народився 4 серпня 1984 року у Чернігові. Він навчався у Національній академії державної податкової служби України, де у 2006 році здобув ступінь бакалавра. У 2008 році здобув диплом спеціаліста із відзнакою в Національному університеті ДПСУ за спеціальністю «правознавство» із кваліфікацією «юрист».

У 2015-2016 роках Михайло Тітарчук обіймав посаду голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. Також у червні-грудні 2016 року він працював заступником міністра Кабінету міністрів, а з грудня 2016-го по вересень 2019 року обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

У січні 2020 року Тітарчук був призначений заступником голови Державної податкової служби.

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