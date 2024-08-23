Кабмин уволил заместителя главы Налоговой службы Михаила Титарчука

Заместителем главы Государственной налоговой службы Титарчук был назначен в январе 2020 года.

Источник фото: tax.gov.ua

В пятницу, 23 августа, Кабинет министров уволил Михаила Титарчука с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Украины.

Об этом стало известно по результатам заседания Правительства.

Михаил Титарчук родился 4 августа 1984 в Чернигове. Он учился в Национальной академии государственной налоговой службы Украины, где в 2006 году получил степень бакалавра. В 2008 году получил диплом специалиста с отличием в Национальном университете ГПСУ по специальности «правоведение» с квалификацией «юрист».

В 2015-2016 годах Михаил Титарчук занимал должность главы Белгород-Днестровской районной государственной администрации. Также в июне-декабре 2016 года он работал заместителем министра Кабинета министров, а с декабря 2016 по сентябрь 2019 занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли.

В январе 2020 года Титарчук был назначен заместителем главы Государственной налоговой службы.

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