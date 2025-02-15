Контракт для чоловіків з 18 років – правильний крок, це не «бусифікація», – Зеленський

Президент вважає, що контрактна служба для молоді – це вибір, а не примус.

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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що ініціатива з контрактною службою для молоді є важливим рішенням і не має нічого спільного з примусовою мобілізацією.

«Всі почали розуміти, що з'явився контракт (для громадян 18-24 років, - ред.). Це дуже правильний крок з нашого боку. Як-то кажуть, коли не бусифікація. Дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям. Це зрозуміло американським партнерам, бо у них вся армія контрактна», – сказав Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Він також зазначив, що на Заході зменшилася кількість закликів до зниження мобілізаційного віку в Україні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін опублікував умови контракту для громадян 18-24 років: обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон.

Також «Судово-юридична газета» писала, що право на мільйон згідно з ухвалою мають військовослужбовці, яких уже встигли закликати або прийняти на контракт у віці до 25 років.

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