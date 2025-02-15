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Зеленський готовий поїхати на фронт разом зі спецпредставником США Келлогом

19:09, 15 лютого 2025
Президент України запросив спецпредставника США відвідати передову для кращого розуміння війни.
Зеленський готовий поїхати на фронт разом зі спецпредставником США Келлогом
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт разом зі спецпредставником США Кітом Келлогом, щоб той особисто оцінив ситуацію. Після цього український лідер сподівається на краще розуміння обставин та готовність обговорювати подальші дії.

«Я б почав тут з Келлога, і тоді перейдемо до плану. Як я сказав, американській стороні треба більше деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Зробити все, щоб знайти можливість, час та бути ближчим до фронту. Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим», – заявив Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами президента, важливо, щоб Келлог отримав інформацію з перших рук – від військових та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з (Головнокомандувачем ЗСУ Олександром, - ред.) Сирським, може з командирами бригад. І після цього я хочу, щоб він все це привіз (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показав, розказав», – наголосив Зеленський.

На його думку, такий крок сприятиме кращому розумінню позиції України.

«Хоча б кроки. І після цього я буду готовий проговорити ці кроки з Трампом», – підсумував президент.

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США війна Володимир Зеленський

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