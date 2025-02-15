США ведуть переговори щодо війни в Україні за двома напрямками – Кіт Келлог

Переговори США з Україною і Росією ведуться паралельно, – заявив Келлог.

Фото: Getty Images

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Переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким. Про це повідомив спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог, передає Інтерфакс-Україна.

«Ви бачите, що зараз ми насправді йдемо по двох шляхах, і це важливо усвідомити: є російський трек і є український трек. І ми робимо це для швидкості», – заявив Келлог під час 8-го Українського ланчу «Your country first — win with us».

Він наголосив, що досягти тривалого миру неможливо без участі президента України Володимира Зеленського та українського народу.

За словами Келлога, він працює над американсько-українсько-союзницьким напрямком переговорів, тоді як спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф займається російським треком.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що термінами підготовки пропозицій щодо завершення війни є «дні та тижні».

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