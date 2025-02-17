Какие льготы и права имеют лица с инвалидностью при трудоустройстве на работу

В Гоструда подчеркнули, что работать сверхурочно лица с инвалидностью могут только по собственному желанию и если это не противоречит медицинским показаниям.

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В Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по вопросам труда напомнили о предусмотренных дополнительных гарантиях и льготах для лиц с инвалидностью при трудоустройстве на работу.

Все лица с инвалидностью имеют право на труд. Кроме того, Кодексом законов о труде и Законом Украины «Об отпусках» предусмотрены дополнительные гарантии и привилегии для сотрудников с инвалидностью:

- испытание не устанавливается при принятии на работу лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с законодательством (ст. 26 КЗоТ);

- в случаях, предусмотренных законодательством, на работодателя возлагается обязанность организовать обучение, переквалификацию и трудоустройство лиц с инвалидностью в соответствии с медицинскими рекомендациями, установить по их просьбе неполный рабочий день или неполную рабочую неделю и создать льготные условия труда. Привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочным работам и работам в ночное время без их согласия не допускается (ст. 172 КЗоТ);

- работа лиц с инвалидностью в ночное время допускается только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям (ст. 55 КЗоТ);

- привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочным работам возможно только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям (ст. 63 КЗоТ);

- ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются лицам с инвалидностью (ст. 10 Закона Украины "Об отпусках");

- ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются лицам с инвалидностью (ст. 10 Закона Украины "Об отпусках");

- лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней (ст.6 Закона Украины "Об отпусках");

- отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке лицам с инвалидностью III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно; лицам с инвалидностью I и II групп – продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно (ст. 25 Закона Украины «Об отпусках»);

- срочный трудовой договор (пункты 2 и 3 статьи 23) подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору (ст.39 КЗоТ).

С 24 февраля 2022 года на всей территории Украины введено военное положение. Особенности трудовых отношений работников в период действия военного положения определены Законом Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее – Закон №2136).

В частности, пунктом 2 статьи 2 Закона №2136 при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытаниях работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

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