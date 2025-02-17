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Які пільги та права мають особи з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу

19:50, 17 лютого 2025
У Держпраці наголосили, що працювати понаднормово особи з інвалідністю можуть тільки за власним бажанням і якщо це не суперечить медичним показанням.
Які пільги та права мають особи з інвалідністю при працевлаштуванні на роботу
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У Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці нагадали про передбачені додаткові гарантії та пільги для осіб з інвалідністю  при працевлаштуванні на роботу.

Всі особи з інвалідністю мають право на працю. Крім того, Кодексом законів про працю та Законом України «Про відпустки» передбачені додаткові гарантії і привілеї для співробітників з інвалідністю:

  • випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до законодавства (ст. 26 КЗпП);
  • у випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 172 КЗпП);
  • робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 55 КЗпП);
  • залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 63 КЗпП);
  • щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються особам з інвалідністю (ст. 10 Закону України «Про відпустки»);
  • щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються особам з інвалідністю (ст. 10 Закону України «Про відпустки»);
  • особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів (ст.6 Закону України «Про відпустки»);
  • відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку особам з інвалідністю III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно, особам з інвалідністю I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно (ст. 25 Закону України «Про відпустки»);
  • строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором (ст.39 КЗпП).

З 24 лютого 2022 року по всій території України запроваджено воєнний стан. Особливості трудових відносини працівників у період дії воєнного стану визначені Законом України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136).

Зокрема, пунктом 2 статті 2 Закону №2136 при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

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Держпраці інвалідність

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