У КМДА розкрили, де й за чий рахунок встановлять головну ялинку країни

20:39, 4 листопада 2025
Поряд з головною ялинкою країни встановлять ковзанку та кілька будиночків для ярмарку.
Головну ялинку країни, як і минулого разу, встановлять на Софійській площі Києва. Крім того, тут, завдяки меценатам, діятиме різдвяно-новорічна локація. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА підкреслюють, що місто не витрачатиме бюджетних грошей на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати.

«Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки», - йдеться у заяві.

Зазначається, що підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року.

При цьому у КМДА підкреслили, що окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

«Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року», - додали у КМДА.

