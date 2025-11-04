В КГГА раскрыли, где и за чей счет установят главную елку страны

Рядом с главной елкой страны установят каток и несколько домиков для ярмарки.

Главную новогоднюю елку страны, как и в прошлом году, установят на Софийской площади Киева. Кроме того, здесь, благодаря меценатам, будет действовать рождественско-новогодняя локация. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В КГГА подчеркнули, что город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты.

«По согласованию с Советом обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков.

Организаторы обязаны соблюдать режим ограничения использования электроэнергии и меры безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовительные работы планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работу в День святого Николая — 6 декабря 2025 года.

При этом в КГГА подчеркнули, что отдельные массовые мероприятия на Софийской площади проводиться не будут.

«Также Совет обороны рекомендует районным госадминистрациям Киева и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых площадках во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года», — добавили в КГГА.

