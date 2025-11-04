Практика судів
Чи потрібно працюючому пенсіонеру сканувати трудову книжку і подавати її до ПФУ — роз’яснення

21:19, 4 листопада 2025
Якщо всі відомості про трудовий стаж пенсіонера вже враховані під час призначення або перерахунку пенсії, то працюючому пенсіонеру не потрібно оцифровувати трудову книжку.
У Федерації профспілок України пояснили, чи потрібно працюючому пенсіонеру сканувати трудову книжку і подавати її до ПФУ. 

Зазначається, що цьому випадку оцифровувати трудові книжки не потрібно, оскільки працюючим пенсіонерам всі дані про їхній стаж роботи до моменту призначення пенсії чи проведення перерахунку пенсії як працюючому пенсіонеру (провадиться через кожні два роки роботи) вже враховано при призначенні пенсії.

При цьому і пенсіонери, і особи, які ще пенсію не отримують, можуть у будь-який час перевірити чи оцифрована їхня трудова книжка і чи всі періоди трудової діяльності враховано, в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб зайти до кабінету можна авторизуватися, зокрема:

  • за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), який можна отримати в Державній податковій службі, акредитованому центрі сертифікації ключів, а також у деяких банках: ПриватБанк, Укрсиббанк, ПУМБ тощо;
  • через сервіс ID.GOV.UA, який передбачає ідентифікацію за Mobile ID або Bank ID;
  • за допомогою Дія.Підпис.

Слід зазначити, що на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України страховий стаж обчислюється з 1 січня 2004 року, на підставі сплачених страхових внесків. Метою оцифрування трудових книжок є внесення  даних про роботу особи до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 2003 року включно, які у подальшому використовуватимуться при призначенні пенсії.

При цьому не всі періоди роботи (діяльності), які зараховуються при призначення пенсії, вносяться до трудової книжки, або з якихось причин можуть бути до неї не внесені. Тому, крім трудової книжки, до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можуть бути долучені, у разі наявності:

  • документи про здобуття освіти (до 2003 р. включно);
  • свідоцтво про народження дитини (для жінок);
  • військовий квиток;
  • інші документи, що підтверджують періоди роботи (у разі втрати трудової книжки, невнесення до неї даних про роботу, наявності періодів роботи, які з певних причин не зараховані до страхового стажу): довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Слід зазначити, що зазначені оцифровані документи можна подати  як одночасно із оцифрованою трудовою книжкою, так і в будь-який момент до звернення за призначенням пенсії.

Пенсійний фонд

