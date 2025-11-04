Нужно ли работающему пенсионеру сканировать трудовую книжку и подавать ее в ПФУ — разъяснение

Если все сведения о трудовом стаже пенсионера уже учтены при назначении или перерасчете пенсии, то работающему пенсионеру не нужно оцифровывать трудовую книжку.

В Федерации профсоюзов Украины объяснили, нужно ли работающему пенсионеру сканировать трудовую книжку и подавать её в ПФУ.

Отмечается, что в этом случае оцифровывать трудовые книжки не нужно, поскольку у работающих пенсионеров все данные о стаже работы до момента назначения пенсии или проведения перерасчёта пенсии как работающему пенсионеру (проводится каждые два года работы) уже учтены при назначении пенсии.

При этом и пенсионеры, и лица, которые ещё не получают пенсию, могут в любое время проверить, оцифрована ли их трудовая книжка и учтены ли все периоды трудовой деятельности, в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы войти в кабинет, можно авторизоваться, в частности:

— с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в Государственной налоговой службе, аккредитованном центре сертификации ключей, а также в некоторых банках: ПриватБанк, Укрсиббанк, ПУМБ и других;

— через сервис ID.GOV.UA, который предусматривает идентификацию с помощью Mobile ID или Bank ID;

— с помощью Дія.Підпис.

Следует отметить, что на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины страховой стаж исчисляется с 1 января 2004 года на основании уплаченных страховых взносов. Цель оцифровки трудовых книжек — внесение данных о работе лица в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования до 2003 года включительно, которые в дальнейшем будут использоваться при назначении пенсии.

При этом не все периоды работы (деятельности), которые засчитываются при назначении пенсии, вносятся в трудовую книжку или по каким-то причинам могут туда не быть внесены. Поэтому, кроме трудовой книжки, в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут быть добавлены, при наличии:

— документы об образовании (до 2003 года включительно);

— свидетельство о рождении ребёнка (для женщин);

— военный билет;

— другие документы, подтверждающие периоды работы (в случае утраты трудовой книжки, отсутствия в ней записей о работе, наличия периодов работы, которые по определённым причинам не засчитаны в страховой стаж): справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Следует отметить, что указанные оцифрованные документы можно подать как одновременно с оцифрованной трудовой книжкой, так и в любое время до обращения за назначением пенсии.

