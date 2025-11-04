Практика судів
Компанія Stability AI виграла справу у Getty Images щодо використання зображень для навчання ШІ

21:42, 4 листопада 2025
Фотоагентство Getty Images звинувачувало Stability AI у порушенні авторських прав.
Лондонська компанія Stability AI виграла справу у Високому суді Лондона щодо законності використання штучним інтелектом великих обсягів захищених авторським правом даних без дозволу, пише TheGuardian.

Фотоагентство Getty Images звинуватило Stability AI у порушенні авторських прав, заявивши, що компанія безконтрольно використовувала мільйони зображень із її бази даних для навчання моделі Stable Diffusion, яка створює зображення за текстовими запитами. Проте суд відхилив більшість звинувачень, визнавши, що сама модель не є «копією, яка порушує авторські права», оскільки не зберігає і не відтворює оригінальні роботи.

Суддя Джоанна Сміт наголосила, що питання балансу між інтересами креативної індустрії та галузі штучного інтелекту має «дуже важливе суспільне значення». Водночас суд задовольнив частину позовних вимог, визнавши, що в деяких згенерованих зображеннях використовувалися водяні знаки Getty, що може свідчити про порушення торгових марок.

Getty Images змушена була відкликати основну частину позову, оскільки не було доказів того, що навчання моделі відбувалося на території Великої Британії. Водночас компанія заявила, що продовжить добиватися правового захисту своїх візуальних активів, які назвала «кровоносною системою бізнесу».

Заяви Stability AI та Getty Images

У Stability AI привітали рішення суду. Головний юрисконсульт компанії Крістіан Дауелл зазначив:

«Ми задоволені рішенням суду щодо решти позовних вимог. Добровільне відкликання Getty більшості претензій ще під час слухань фактично зняло основні питання щодо порушення авторських прав. Ми вдячні суду за увагу до цього важливого питання».

Водночас у Getty Images заявили, що рішення демонструє необхідність запровадження суворіших вимог до прозорості у сфері штучного інтелекту:

«Навіть великі компанії, як-от Getty Images, стикаються з труднощами у захисті своїх робіт через відсутність достатніх норм прозорості. Ми закликаємо уряди, зокрема Великої Британії, встановити чіткі правила, щоб уникнути дорогих судових процесів і дати авторам можливість захищати свої права».

Що передувало

Рішення ухвалено на тлі дискусій у Великій Британії щодо того, як уряду регулювати співвідношення між авторським правом і розвитком штучного інтелекту. Артисти та письменники, серед яких Елтон Джон, Кейт Буш, Дуа Ліпа і Кадзуо Ішіґуро, виступають за посилення захисту авторів, тоді як технологічні компанії закликають надати ширший доступ до контенту для навчання генеративних моделей.

Уряд Великої Британії розглядає можливість запровадження винятку для текстового та дата-майнінгу, який дозволив би використовувати захищені авторським правом матеріали для навчання ШІ, якщо власник прав не відмовиться від цього прямо.

Таким чином, рішення Високого суду стало одним із найважливіших прецедентів у правовому регулюванні штучного інтелекту та авторських прав у Європі.

