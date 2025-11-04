Компания Stability AI выиграла дело в Getty Images относительно использования изображений для обучения ИИ

Фотоагентство Getty Images обвиняло Stability AI в нарушении авторских прав.

Лондонская компания Stability AI выиграла дело в Высоком суде Лондона относительно законности использования искусственным интеллектом больших объемов данных, защищенных авторским правом, без разрешения, пишет The Guardian.

Фотоагентство Getty Images обвинило Stability AI в нарушении авторских прав, заявив, что компания бесконтрольно использовала миллионы изображений из ее базы данных для обучения модели Stable Diffusion, которая создает изображения по текстовым запросам. Однако суд отклонил большинство обвинений, признав, что сама модель не является «копией, нарушающей авторские права», поскольку не сохраняет и не воспроизводит оригинальные работы.

Судья Джоанна Смит подчеркнула, что вопрос баланса между интересами креативной индустрии и отрасли искусственного интеллекта имеет «очень важное общественное значение». В то же время суд удовлетворил часть исковых требований, признав, что в некоторых сгенерированных изображениях использовались водяные знаки Getty, что может свидетельствовать о нарушении товарных знаков.

Getty Images была вынуждена отозвать основную часть иска, поскольку не было доказательств того, что обучение модели происходило на территории Великобритании. В то же время компания заявила, что продолжит добиваться правовой защиты своих визуальных активов, которые назвала «кровеносной системой бизнеса».

Заявления Stability AI и Getty Images

В Stability AI приветствовали решение суда. Главный юрисконсульт компании Кристиан Дауэлл отметил:

«Мы довольны решением суда по оставшейся части исковых требований. Добровольный отзыв Getty большинства претензий еще во время слушаний фактически снял основные вопросы относительно нарушения авторских прав. Мы благодарны суду за внимание к этому важному делу».

В то же время в Getty Images заявили, что решение демонстрирует необходимость введения более строгих требований к прозрачности в сфере искусственного интеллекта:

«Даже крупные компании, такие как Getty Images, сталкиваются с трудностями в защите своих работ из-за отсутствия достаточных норм прозрачности. Мы призываем правительства, включая Великобританию, установить четкие правила, чтобы избежать дорогостоящих судебных процессов и дать авторам возможность защищать свои права».

Что предшествовало

Решение принято на фоне дискуссий в Великобритании о том, как правительству регулировать соотношение между авторским правом и развитием искусственного интеллекта. Артисты и писатели, среди которых Элтон Джон, Кейт Буш, Дуа Липа и Кадзуо Исигуро, выступают за усиление защиты авторов, тогда как технологические компании призывают предоставить более широкий доступ к контенту для обучения генеративных моделей.

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения исключения для текстового и дата-майнинга, которое позволило бы использовать материалы, защищенные авторским правом, для обучения ИИ, если правообладатель прямо не откажется от такого использования.

Таким образом, решение Высокого суда стало одним из самых значимых прецедентов в правовом регулировании искусственного интеллекта и авторских прав в Европе.

