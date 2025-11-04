Литва профінансувала укриття для трьох шкіл в Україні

Майже 3000 дітей зможуть безпечно навчатися очно.

Литва виділила кошти для облаштування захисних укриттів у трьох школах України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви у соціальній мережі X.

Нові укриття з’явилися в школах Сумської, Запорізької та Житомирської областей. «Завдяки внеску Литви у трьох українських школах побудовано нові укриття. Тепер майже 3000 дітей можуть безпечно повернутися до очного навчання», — зазначили в повідомленні.

