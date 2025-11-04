Литва профинансировала укрытия для трех школ в Украине

Почти 3000 детей смогут безопасно учиться очно.

Фото: Х / Lithuania MFA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литва выделила средства для обустройства защитных укрытий в трех школах Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы в социальной сети X.

Новые укрытия появились в школах Сумской, Запорожской и Житомирской областей. «Благодаря вкладу Литвы в трех украинских школах построены новые укрытия. Теперь почти 3000 детей могут безопасно вернуться к очному обучению», — отметили в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.