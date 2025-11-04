Рада врегулює правовий статус і медичне забезпечення іноземців, які служать в українській армії

Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 14052, який визначає особливості правового статусу та медичного забезпечення іноземців і осіб без громадянства, що проходять військову службу в Україні.

Документом пропонується:

документувати іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт на службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії, посвідками на тимчасове проживання на період дії контракту та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту;

на період дії контракту та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту; визначити перелік документів , необхідних для отримання такої посвідки;

, необхідних для отримання такої посвідки; дозволити подання простроченого або такого, що підлягає обміну паспортного документа, якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Також передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які підписали контракт до набрання чинності цим законом, можуть звернутися за оформленням посвідки протягом шести місяців з дня його набуття чинності.

У поясненні до законопроєкту зазначається, що надання посвідки є важливим для забезпечення доступу цих категорій військовослужбовців до медичної допомоги, соціальних гарантій і адміністративних послуг.

