Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада врегулює правовий статус і медичне забезпечення іноземців, які служать в українській армії

14:45, 4 листопада 2025
Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.
Рада врегулює правовий статус і медичне забезпечення іноземців, які служать в українській армії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 14052, який визначає особливості правового статусу та медичного забезпечення іноземців і осіб без громадянства, що проходять військову службу в Україні.

Документом пропонується:

  • документувати іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт на службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії, посвідками на тимчасове проживання на період дії контракту та протягом трьох місяців після його припинення (розірвання), окрім визначених випадків припинення (розірвання) контракту;
  • визначити перелік документів, необхідних для отримання такої посвідки;
  • дозволити подання простроченого або такого, що підлягає обміну паспортного документа, якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Також передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які підписали контракт до набрання чинності цим законом, можуть звернутися за оформленням посвідки протягом шести місяців з дня його набуття чинності.

У поясненні до законопроєкту зазначається, що надання посвідки є важливим для забезпечення доступу цих категорій військовослужбовців до медичної допомоги, соціальних гарантій і адміністративних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект паспорт армія військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду