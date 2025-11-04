Рада урегулирует правовой статус и медицинское обеспечение иностранцев, служащих в украинской армии

Верховная Рада приняла за основу законопроект о правовом статусе и медицинском обеспечении военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №14052, который определяет особенности правового статуса и медицинского обеспечения иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Украине.

Документом предлагается:

документировать иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт на службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, разрешениями на временное проживание на период действия контракта и в течение трех месяцев после его прекращения (расторжения), кроме определенных случаев прекращения (расторжения) контракта;

определить перечень документов, необходимых для получения такого разрешения;

разрешить подачу просроченного или подлежащего обмену паспортного документа, если для получения нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства, подписавшие контракт до вступления этого закона в силу, могут обратиться за оформлением разрешения в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.

В пояснении к законопроекту отмечается, что предоставление разрешения является важным для обеспечения доступа этих категорий военнослужащих к медицинской помощи, социальным гарантиям и административным услугам.

