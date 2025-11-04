В ЄС шукають рішення для допомоги Україні, поки не вирішене питання з «репараційним кредитом»

Валдіс Домбровскіс заявив, що чим далі затягується схвалення «репараційного кредиту», тим складнішою стає ситуація.

Фото: EPA

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз може прийняти тимчасове рішення для фінансової допомоги Україні 2026 року, оскільки ініціативу про «репараційний кредит» за рахунок російських активів так і не схвалили, пише Reuters.

«Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні (в рамках «репараційного кредиту» - ред.) вже на початку другого кварталу наступного року», - сказав Домбровскіс.

Посадовець підкреслив, що чим далі затягується схвалення «репараційного кредиту», тим складнішою стає ситуація.

«Чим довше ми зволікаємо, тим складніше це буде. Це може викликати питання щодо деяких можливих проміжних рішень тощо», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує план Б для України після блокування Бельгією репараційного кредиту Україні.

