Практика судів
  1. В Україні

В ЄС шукають рішення для допомоги Україні, поки не вирішене питання з «репараційним кредитом»

21:22, 4 листопада 2025
Валдіс Домбровскіс заявив, що чим далі затягується схвалення «репараційного кредиту», тим складнішою стає ситуація.
В ЄС шукають рішення для допомоги Україні, поки не вирішене питання з «репараційним кредитом»
Фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз може прийняти тимчасове рішення для фінансової допомоги Україні 2026 року, оскільки ініціативу про «репараційний кредит» за рахунок російських активів так і не схвалили, пише Reuters.

«Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні (в рамках «репараційного кредиту» - ред.) вже на початку другого кварталу наступного року», - сказав Домбровскіс.

Посадовець підкреслив, що чим далі затягується схвалення «репараційного кредиту», тим складнішою стає ситуація.

«Чим довше ми зволікаємо, тим складніше це буде. Це може викликати питання щодо деяких можливих проміжних рішень тощо», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ЄС готує план Б для України після блокування Бельгією репараційного кредиту Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду