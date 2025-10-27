ЄС готує план Б для України після блокування Бельгією репараційного кредиту Україні

ЄС розглядає випуск спільного боргу для підтримки України, остаточне рішення ухвалять до грудня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни ЄС обговорюють можливість емісії спільного боргу на десятки мільярдів євро для допомоги Україні після того, як Бельгія заблокувала план використання заморожених російських активів для репараційного кредиту. Про це повідомляє Politico.

Документ, який Єврокомісія представила в найближчі тижні, містить три варіанти: випуск спільного боргу для України, репараційний кредит і відмова від фінансової допомоги (останній підтримує лише Угорщина).

За словами одного з дипломатів, кілька лідерів ЄС порушили тему спільного боргу під час саміту Європейської ради минулого четверга, коли стало зрозуміло, що Бельгія не зніме заперечень щодо заморожених активів РФ у депозитарії Euroclear.

Остаточне рішення лідерів ЄС приймуть не пізніше саміту 18 грудня. Двоє дипломатів зазначили, що більшість країн віддають перевагу використанню російських активів як найкращому варіанту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.