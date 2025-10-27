ЕС готовит план Б для Украины после блокирования Бельгией репарационного кредита Украине

ЕС рассматривает выпуск совместного долга для поддержки Украины, окончательное решение примут до декабря.

Страны ЕС обсуждают возможность эмиссии совместного долга на десятки миллиардов евро для помощи Украине после того, как Бельгия заблокировала план использования замороженных российских активов для репарационного кредита. Об этом сообщает Politico.

Документ, который Еврокомиссия представила в ближайшие недели, содержит три варианта: выпуск совместного долга для Украины, репарационный кредит и отказ от финансовой помощи (последний поддерживает только Венгрия).

По словам одного из дипломатов, несколько лидеров ЕС подняли тему совместного долга во время саммита Европейского совета в прошлый четверг, когда стало ясно, что Бельгия не снимет возражений по замороженным активам РФ в депозитарии Euroclear.

Окончательное решение лидеров ЕС примут не позднее саммита 18 декабря. Двое дипломатов отметили, что большинство стран отдают предпочтение использованию российских активов как наилучшему варианту.

